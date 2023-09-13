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الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 800 مقاتل خلال يوم

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الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 800 مقاتل خلال يوم
Sputnik
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أظهرت بيانات وزارة الدفاع الروسية التي نشرتها اليوم الأربعاء، أن مجموع الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي، بلغت نحو 810 عسكريين.

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وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

  • محور دونيتسك - تم صد 8 هجمات وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الاقتحام الجوي 79  الأوكراني
  • محور جنوب دونيتسك - صد هجومين والقوات الأوكرانية فقدت حوالي 235 عسكريا بين قتيل وجريح
  • محور زابوروجيه – صد هجومين في منطقة قرية فيربوفويه، ومجموع قتلى العدو في هذا المحور يزيد عن 205 أفراد
  • محور كراسني ليمان - صد هجومين والخسائر الأوكرانية تبلغ نحو 65 عسكريا
  • محور كوبيانسك – العدو فقد ما يصل إلى 85 مقاتلا، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 114 للدفاع الإقليمي في مقاطعة خاركوف
  • محور خيرسون – مقتل أكثر من 80 جنديا أوكرانيا
  • تدمير محطة رادار أوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية P-18 في منطقة زابوروجيه وأخرى من طراز ST-68 في منطقة دنيبروبيتروفسك،
  • إصابة أفراد ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في 129 منطقة.
  • اعتراض 5 صواريخ HIMARS وتدمير أو تحييد 37 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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