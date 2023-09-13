الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 800 مقاتل خلال يوم

أظهرت بيانات وزارة الدفاع الروسية التي نشرتها اليوم الأربعاء، أن مجموع الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي، بلغت نحو 810 عسكريين.

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وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

محور دونيتسك - تم صد 8 هجمات وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الاقتحام الجوي 79 الأوكراني

محور جنوب دونيتسك - صد هجومين والقوات الأوكرانية فقدت حوالي 235 عسكريا بين قتيل وجريح

محور زابوروجيه – صد هجومين في منطقة قرية فيربوفويه، ومجموع قتلى العدو في هذا المحور يزيد عن 205 أفراد

محور كراسني ليمان - صد هجومين والخسائر الأوكرانية تبلغ نحو 65 عسكريا

محور كوبيانسك – العدو فقد ما يصل إلى 85 مقاتلا، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 114 للدفاع الإقليمي في مقاطعة خاركوف

محور خيرسون – مقتل أكثر من 80 جنديا أوكرانيا

تدمير محطة رادار أوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية P-18 في منطقة زابوروجيه وأخرى من طراز ST-68 في منطقة دنيبروبيتروفسك،

إصابة أفراد ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في 129 منطقة.

اعتراض 5 صواريخ HIMARS وتدمير أو تحييد 37 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية