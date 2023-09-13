الدفاع الروسية تنشر مشاهد مسيّرة "لانسيت" وهي تدمر مدفع هاوتزر أمريكيا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، باستخدام مسيرة "لانسيت" الانتحارية، لتدمير مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M777 APU في أوكرانيا.

واعتبر صحفيو موقع Interia البولندي أن مسيرات "لانسيت" الروسية الخارقة أصبحت كابوسا حقيقيا للقوات الأوكرانية.

واعتبر الضابط السابق في حلف "الناتو"، ستافروس أتلامازوغلو، أن الاستخدام المكثف لطائرات "لانتسيت" الروسية المسيّرة بمثابة ضربة تكتيكية ضد القوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مدير مؤسسة "روستيخ" الروسية للتكنولوجيا سيرغي تشيميزوف أن المسيّرات الروسية "كوب" و"لانتسيت" تظهر أداء جيدا للغاية، وينبغي زيادة إنتاجها.

المصدر: RT