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ضابط سابق في "الناتو" يقارن بين ما يكسبه الجيش الروسي وما تخسره قوات كييف باستخدامهما للمسيرات

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ضابط سابق في
Sputnik
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اعتبر الضابط السابق في حلف "الناتو" ستافروس أتلامازوغلو، في مقال لموقع 19Fortyfive أن الاستخدام المكثف لطائرات "لانتسيت" الروسية المسيّرة بمثابة ضربة تكتيكية ضد القوات الأوكرانية.

وذكر أتلامازوغلو في مقاله أن "القوات الروسية تستخدم طائرات مسيّرة لأغراض متنوعة، بما في ذلك الاستطلاع والضربات. وتشكل الطائرات الانتحارية بدون طيار من طراز "لانتسيت" تهديدا تكتيكيا خطيرا في ساحة المعركة".

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وأشار إلى أن كييف بدورها تخسر الطائرات المسيّرة على نطاق واسع. حيث فقدت ما يصل إلى عشرة آلاف مسيرة خلال شهر.

وأضاف: "الأوكرانيون يستخدمون الطائرات المسيّرة بشكل مكثف، لكن مثل هذا الاعتماد الكبير على الطائرات المسيّرة له ثمن وهو سعرها الباهظ للغاية".

المصدر: نوفوستي

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