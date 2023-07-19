سلاح فتاك لا يمكن مواجهته!.. مواصفات "رهيبة" يمتلكها الجيل الجديد من مسيرات "لانتسيت" الروسية

سيكون الجيل الجديد من مسيّرات "لانتسيت" الحائمة الانتحارية محصنا تماما لا يمكن اعتراضه عمليا.

أعلن ذلك ألكسندر زاخاروف كبير المصممين في شركة Zala Aero Group الروسية المصنعة للدرونات. وأشار إلى أن الميزات الرئيسة للمسيرة هي بساطة الاستخدام والاستقلال التام عن أية وسائل يمكن أن تؤثر عليها. وأضاف أن أية وسيلة ستعجز عن مكافحة "لانتسيت".

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وسيعمل الجيل الجديد من المسيّرات بأمر من مشغلها الذي يحدد منطقة استخدامها، لكن المسيّرة هي التي ستختار بنفسها الهدف الذي ستصيبه.

وحسب كبير المصممين فإن مسيّرة " لانتسيت" ستبحث عن المدرعات فقط. ولا يمكن إسكاتها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية لأن حاسوبا إلكترونيا موجود على متنها مباشرة. أما العدو فلن يستفيد منه في حال وقوعه بين يديه.

يذكر أن مسيّرة "لانتسيت" تم تصميمها في شركة Zala Aero Group التي تعد فرعا من شركة "كلاشينكوف" الروسية، ويمكن أن يحمل الدرون ذخيرة شديدة الانفجار أو ذخيرة جوفاء. وتستهدف المسيّرة مدافع الهاوتزر ومختلف الرادارات والمدرعات ومراكز القيادة وحشود القوة البشرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا