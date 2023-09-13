صحفي أمريكي: الأسلحة الغربية "المعجزة" المرسلة إلى أوكرانيا لن تغير مجريات الحرب

أكد الصحفي الأمريكي، برادلي بلانكينشيب، في مقال لصحيفة Global Times أن الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار النزاع.

وقال الصحفي الأمريكي: "تم إطلاق صفة "الأسلحة المعجزة" على صواريخ "جافلين" وأنظمة "هيمارس"، ودبابات "ليوبارد" وصواريخ "ستورم شادو" المجنحة ومدرعات "برادلي" ومقاتلات "إف-16" واليورانيوم المنضب الآن، ولكن لم يكن لأي منها تأثير كبير على ميزان القوى".

إقرأ المزيد

وأضاف: "ليس من "يمتلك أجمل الألعاب" هو من يظهر نفسه بشكل أفضل، بل من لديه قوات أكثر ودبابات ومدفعية قادر على نشرها بسرعة".

وأشار إلى أن روسيا تتفوق على أوكرانيا في السياق العسكري. ويطرح الرأي العام الغربي على نحو متزايد أسئلة حول مفاوضات السلام، ويتردد الزعماء الغربيون في الانخراط بشكل مباشر في النزاع.

واعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق بأنه لن تكون هناك "نهاية سعيدة" لكييف في هجومها المضاد على أي حال،لأن الجيش الأوكراني فقد الكثير من جنوده في ساحة المعركة.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: نوفوستي