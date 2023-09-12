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Economist: الغرب يشكك في نجاح هجوم القوات الأوكرانية في الخريف

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Economist: الغرب يشكك في نجاح هجوم القوات الأوكرانية في الخريف
Globallookpress Mykhaylo Palinchak
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كتبت مجلة Economist نقلا عن مسؤولين غربيين أن الدول الغربية تشكك في نجاح هجوم القوات الأوكرانية في الخريف.

وقالت المجلة: "العشرات من المسؤولين الغربيين الذين استشارتهم مجلة الإيكونوميست يشككون في حدوث تقدم كبير قبل الشتاء".

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وقال أحد المسؤولين للصحيفة إن النزاع قد يكون طويلا جدا.

وأكد أنه سيتعين على الغرب تمديد فترة دعم أوكرانيا.

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن نظام كييف يحاول إلقاء اللوم في فشل ما يسمى بالهجوم المضاد على الدول الغربية.

واعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق بأنه لن تكون هناك "نهاية سعيدة" لكييف في هجومها المضاد على أي حال،لأن الجيش الأوكراني فقد الكثير من جنوده في ساحة المعركة.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: RT

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