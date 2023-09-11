زيلينسكي: لا "نهاية سعيدة" لهجومنا المضاد

اعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأنه لن تكون هناك "نهاية سعيدة" لكييف في هجومها المضاد على أي حال، لأن الجيش الأوكراني فقد الكثير من جنوده في ساحة المعركة.

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وقال زيلينسكي في حوار مع قناة CNN نشرته الرئاسة الأوكرانية عبر "تلغرام" اليوم الاثنين: "كلنا نريد تحقيق النجاح و"النهاية السعيدة". أولا، هذا ليس فيلما، ولا يستمر لمدة ساعة ونصف. هذا هجوم مضاد، هذا ليس فيلما مع "نهاية سعيدة".

وتابع: "لن تكون لدينا نهاية سعيدة. لقد فقدنا الكثير من الأفراد. لن تكون لدينا نهاية سعيدة، يجب أن نعترف بذلك".

وقال زيلينسكي إن تقديم الغرب الأسلحة للقوات الأوكرانية لا يعني تحقيق نتائج سريعة في ساحة المعركة، وأضاف: "بينما نجلس ونتحدث عن هذا الهجوم المضاد، وعندما يقول كثيرون إنه يسير ببطء شديد، فإنه لا يزال مستمرا".

وفي وقت سابق أفادت الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني، الذي يقوم بمحاولات هجوم فاشلة منذ 4 يونيو، خسر شهرين أكثر من 43 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة، بينها 26 طائرة و25 دبابة من طراز "ليوبارد". وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الأوكرانية لا يحالفها النجاح على أي محور.

وفي الأسابع الأخيرة بدأت تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن أن كييف تجاهلت مرارا النصائح التي قدمتها لها الولايات المتحدة بشأن العمليات القتالية، مما أثار استياء شديدا لدى الجانب الأمريكي، وأن المسؤولين الأمريكيين يوجهون انتقادات متزايدة لاستراتيجية الهجوم المضاد التي يتبناها الجيش الأوكراني، ويشعرون بالتشاؤم حيال احتمالات نجاحها.

المصدر: RT