ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مواصلة الصراع حتى النهاية المريرة، تثير غضب الولايات المتحدة التي تريد بالفعل حلا سلميا للأزمة.

وأشار الكاتب الصحفي الفرنسي في صحيفة "لوفيغارو" رينو جيرارد، في برنامج "على المباشر" في الموقع الإلكتروني للصحيفة إلى أنه "من الممكن تماما أن الولايات المتحدة تريد حلا سلميا للوضع بين روسيا وأوكرانيا.. لقد أظهرت واشنطن أن رغبة زيلينسكي التي لا يمكن كبتها في المواجهة حتى النهاية المريرة تسبب بعض الانزعاج".

ووفقا للصحيفة، كان هذا واضحا للغاية خلال قمة حلف "الناتو" في فيلنيوس شهر يوليو 2023.

وأوضحت: "كان ذلك واضحا بشكل خاص خلال قمة الناتو، حيث مارس زيلينسكي ضغوطا مفرطة على الأمريكيين للموافقة على وجهات نظره، وهو ما لم تكن واشنطن تريده. وقد أثار هذا غضب الولايات المتحدة".

وخلص الصحفي رينو جيرارد إلى القول أن: "كل شيء يمكن حله دبلوماسيا ".

هذا وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في وقت سابق، عن خلاف وامتعاض نشب بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمريكي جو بايدن خلال لقائهما الأول في سبتمبر عام 2021.

كما أثار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الجدل في وقت سابق، عندما بدرت منه ملاحظة لا تتوافق مع "العلاقة المتناغمة" بين كييف ولندن، مشيرا إلى أن بلاده ليست "متجر أمازون" لإمدادات الاسلحة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق، بأن قادة دول "الناتو" حثوا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على التزام الهدوء عقب انتقاداته الحادة للحلف لعدم قبول انضمام أوكرانيا لعضويته.

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المصدر: تاس