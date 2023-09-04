مجلة عسكرية أمريكية تعلق على قرار جديد اتخذه بوتين سيغير كل السيناريوهات في أوكرانيا وسوريا وغيرهما

ذكرت مجلة "ميليتاري واتش" الأمريكية أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجهيز مقاتلة "سو-34" بصاروخ "كينجال" سيسمح للقوات الروسية بتوسيع قدراتها في منطقة العملية العسكرية.

وأوضحت المجلة: "استخدمت القوات الجوية الروسية انطلاق صاروخ "كينجال" الفرط صوتي من مقاتلة "سو-34"، وهي قدرة غير معروفة سابقا ويمكن أن تغير كل السيناريوهات.. سيؤثر ذلك على الوضع في جميع مناطق العملية العسكرية الخاصة، من القطب الشمالي والشرق الأقصى إلى أوكرانيا وسوريا".

وأضافت: "تستخدم صواريخ كينجال بشكل نشط في العملية العسكرية الخاصة، وكان أحد أهم إنجازاتها تدمير بطاريات صواريخ باتريوت في كييف شهر مايو من هذا العام".

وصاروخ "كينجال" هو الأحدث في ترسانة الصواريخ الباليستية الفرط صوتية الروسية، وتم تحديث مقاتلتي "سو-34" و"ميغ-31كا"، وقاذفة "تو-22إم3" الإستراتيجية لتزويدها بهذا النوع من الصواريخ.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أن العملية العسكرية في أوكرانيا شهدت أول إطلاق لصاروخ "كينجال" الفرط صوتي من مقاتلة "سو-34"، بعد أن اقتصر استخدامه على مقاتلات "ميغ-31".

هذا وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، نهاية شهر مايو الماضي، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير منظومة باتريوت للدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتمكنت القوات الروسية من تدمير منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي في كييف شهر مايو باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع "كينجال".

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المصدر: مجلة "ميليتاري واتش" الأمريكية