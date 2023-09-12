رئيس الأركان البريطاني يكشف سبب فقدان قوات كييف 40% من مسيراتها

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، باتريك ساندرز، إنه لا يكاد يصدق ما يحدث، لحقيقة فقدان قوات نظام كييف 40% من المسيرات، بسبب الأخطاء المرتكبة من مشغليها.

وعبر ساندرز عن دهشته من مستوى تدريب مشغلي المسيرات، قائلا: "لقد أذهلتني حقيقة ما تشهده المسيرات في أوكرانيا.. 40% من الخسائر ترجع إلى خطأ مشغليها".

كما علق ساندرز، في وقت سابق، على تدمير القوات الروسية لدبابة "تشالنجر 2" البريطانية الصنع أثناء المعارك في أوكرانيا. متحدثا عن "مشاعره القوية" لدى رؤيته مقاطع فيديو للدبابة المدمرة.

هذا وأكد ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن الصراع الأوكراني أظهر نقصا فادحا في المعدات العسكرية لدى الأوكرانيين، بما في ذلك ضعف "الناتو" في مجال المسيرات.

وأظهرت مجموعة فيديوهات مصورة لمسيرات "لانسيت" الروسية، عمليات استهداف وتدمير معدات أوكرانية عسكرية على طول خط الجبهة في أوكرانيا.

وأشاد العديد من الخبراء بقدرات المسيرات الروسية، مؤكدين أن استخدامها الواسع سيعرض القوات الأوكرانية لمزيد من الصعوبات.

واشتكى الجنود الأوكرانيون من تحول طائرات "لانسيت" الروسية الانتحارية المسيرة إلى مصدر رعب حقيقي لهم، كما أن الاستخدام المكثف لها أصبح تهديدا تكتيكيا للقوات الأوكرانية.

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المصدر: RT