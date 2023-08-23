أظهرت مجموعة فيديوهات مصورة لمسيرات "لانسيت" الروسية، عمليات استهداف وتدمير معدات أوكرانية عسكرية على طول خط الجبهة في أوكرانيا.

ويظهر الفيديو الأول، تدمير مدافع ذاتية الدفع من طراز"2إس1 غفوزديكا" وذخائره، وفي الفيديو الثاني، تمكنت مسيرات القوات الخاصة الروسية، من رصد وتدمير رادار "بي-18" على محور كوبيانسك.

ويظهر الفيديو الثالث، استهداف مسيرة انتحارية تابعة للقوات الخاصة الروسية "عثمان"، ناقلة جند مدرعة أمريكية من طراز "إم113" على محور زابوروجيه.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات "عثمان" الروسية الخاصة، من تدمير دبابة "M-55S"، باستخدام مسيرة من طراز "لانسيت"، في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

كما تمكنت وحدة استطلاع تابعة لقوات "أحمد" الخاصة الروسية، من تنفيذ عملية تسلل خلف خطوط العدو بعمق حوالي 5 كيلومترات، واغتنمت مدفع هاون أوكراني مكتوب عليه شعارات نازية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، فشل قوات كييف في تنفيذ عمليات اختراق على كافة المحاور وتكبّدها خلال اليوم الماضي 700 قتيل، وعشرات الآليات العسكرية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية صدت 4 هجمات شنتها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي، وتمكنت من تعزيز مواقعها وتحسين وضعها التكتيكي على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وتحاول القوات الأوكرانية منذ يونيو الماضي، اختراق خطوط الدفاع الروسية على طول خط الجبهة، مطلقة "هجوما مضادا" فشل في تحقيق أهدافه.

المصدر: RT