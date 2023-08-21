تمكنت قوات "عثمان" الروسية الخاصة، من تدمير دبابة "M-55S"، باستخدام مسيرة من طراز "لانسيت"، في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتظهر اللقطات المصورة الدبابة الأوكرانية "M-55S" التي سلمتها سلوفينيا إلى كييف، على الطريق أمام حزام الغابة على محور زابوروجيه، وسرعان ما انقضت عليها مسيّرة "لانسيت" من الجانب الأيمن، ما تسبب في إخراج الدبابة عن الخدمة.

وفي وقت سابق، نجحت قوات "عثمان" الخاصة، بتدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، باستخدام مسيرة من طراز "لانسيت".

وفي الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ عدة مرات عن تحييد مجموعات صغيرة من القوات الأوكرانية عند محاولتها قطع نهر دنيبر في اتجاهات مختلفة على طول خط التماس.

وفي يوم واحد فقط في 21 يوليو، أحبطت القوات الروسية محاولتين من هذا القبيل، ودمرت خمسة قوارب، فيما قضت على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين ومنظومتي مدفعية من طرازM777.

المصدر: RT