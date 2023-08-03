بالفيديو.. قوات "عثمان" الروسية الخاصة تدمر دبابة "ليوبارد" في زابوروجيه

أظهرت لقطات مصورة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشاهد قيام قوات "عثمان" الخاصة، بتدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، باستخدام مسيرة من طراز "لانسيت".

ويظهر الفيديو لحظات رصد الدبابة في مقاطعة زابوروجيه، ثم انطلاق مسيرة "لانسيت" لتنقض عليها بإصابة دقيقة.

وفي الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ عدة مرات عن تحييد مجموعات صغيرة من القوات الأوكرانية عند محاولتها قطع نهر دنيبر في اتجاهات مختلفة على طول خط التماس.

وفي يوم واحد فقط في 21 يوليو، أحبطت القوات الروسية محاولتين من هذا القبيل، ودمرت خمسة قوارب، فيما قضت على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين ومنظومتي مدفعية من طراز M777.

المصدر: RT