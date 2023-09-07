مخابراتي أمريكي: الصراع الأوكراني كشف ضعف "الناتو" في مجال المسيرات

أكد ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن الصراع الأوكراني أظهر نقصا فادحا في المعدات العسكرية لدى الأوكرانيين، بما في ذلك ضعف "الناتو" في مجال المسيرات.

وأوضح ريتر، في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون، أنه "في حالة حدوث صدام مباشر بين روسيا والناتو فالهيمنة في ساحة المعركة ستكون لصالح موسكو بشكل واضح، وخاصة في مجال المسيرات، لما أظهره الجانب الأوكراني من نقص وضعف الناتو في المعدات العسكرية والطائرات المسيرة".

وأضاف أن "استخدام المسيرات المتطورة وصل في ساحة المعركة إلى أبعاد هائلة في الصراعات الحديثة".

وأظهرت مجموعة فيديوهات مصورة لمسيرات "لانسيت" الروسية، عمليات استهداف وتدمير معدات أوكرانية عسكرية على طول خط الجبهة في أوكرانيا.

وأشاد العديد من الخبراء بقدرات المسيرات الروسية، مؤكدين أن استخدامها الواسع سيعرض القوات الأوكرانية لمزيد من الصعوبات.

واشتكى الجنود الأوكرانيون من تحول طائرات "لانسيت" الروسية الانتحارية المسيرة إلى مصدر رعب حقيقي لهم، كما أن الاستخدام المكثف لها أصبح تهديدا تكتيكيا للقوات الأوكرانية.

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المصدر: RT