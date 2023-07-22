مسيرات "لانسيت" الروسية تسحق معدات العدو على طول الجبهة (فيديوهات)

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو تعرض عمل مسيرات "لانسيت" الروسية الانتحارية، حيث دمرت معدات العدو على نطاق واسع على طول الجبهة بأكملها.

ونشرت قناة "مراسلو الربيع الروسي العسكريون" في "تلغرام" مجموعة من المقاطع، حيث استعرض أحدها تدمير "لانسيت" لنظام دفاع جوي من طراز "أوسا" (الدبور) على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

وفي المقطع الثاني، تم تدمير "دبور" آخر في منطقة زابوروجيه.

وأظهر مقطع ثالث انقضاض "لانسيت" على دبابة من طراز T-72 تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من كريمينايا، فيما تدك المسيرات الروسية في مقطع رابع مدفع هاوتزر أمريكي من طراز M777 في منطقة زابوروجيه.

وأفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية في وقت سابق، بأن طائرات "لانسيت" الروسية المسيرة تمثل مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لقوات نظام كييف، حيث نقلت الصحيفة أن "لانسيت دمرت مؤخرا مدفعا فرنسيا ذاتي الحركة من طراز CAESAR، تم تسليمه إلى أوكرانيا، كما تعرض مدفع "هاوتزر" العملاق لضربة مباشرة من مسيرة حولته إلى قطع خردة".

وأشاد الخبراء بقدرات المسيرات الروسية، مؤكدين أن استخدامها الواسع سيعرض القوات الأوكرانية لمزيد من الصعوبات.

واعتبرت الصحيفة أن "الرؤوس الحربية للطائرات الانتحارية"، كما يطلق عليها، تنفجر عند الاصطدام فضلا عن أنها أقل تكلفة بكثير من الصواريخ المجنحة أو الباليستية.

المصدر: RT