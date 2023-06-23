انقلاب مدفع "سيزار" فرنسي الصنع في زابوروجيه أثناء فراره من طائرة "لانسيت" روسية (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو انقلاب مدفعية فرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار" أثناء فرارها من طائرة روسية مسيرة على جبهة زابوروجيه.

وتظهر اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل تتبع طائرة مسيرة روسية انتحارية، يعتقد أنها من طراز "لانسيت" للشاحنة، وهي تسير على طريق بين الحقول.

وتمكنت الشاحنة من الانحراف في اللحظة الأخيرة لتفادي اصطدام المسيرة الروسية بها، إلا أن هذه المناورة أسفرت عن انقلاب الشاحنة، واصابة عدد من الجنود فيها، وفق ما أظهرته لقطات لاحقة من مسيرة ثانية، تمكنت من القضاء على المنظومة الفرنسية.

ويتم استخدام مسيرات "لانسيت" الانتحارية بشكل فعال من قبل الجيش الروسي في مختلف قطاعات الجبهة. ويتيح استخدامها إمكانية توجيه ضربات دقيقة للعدو، وتعطيل المعدات العسكرية والأسلحة المختلفة.

أما منظومة CAESAR، فهي عبارة عن مدفعية ذاتية الدفع مثبتة على هيكل بعجلات. وعيار المدفع الرئيسي 155 ملم. ومدى إطلاق النار أكثر من 40 كيلومترا، ومعدل إطلاق النار حوالي 6 جولات في الدقيقة. ويمكن للمدافع ذاتية الدفع إطلاق مقذوفات موجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

المصدر: RT