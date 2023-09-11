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قائد قوات "أحمد" الروسية: قوات كييف في حالة صعبة وتعاني على جميع المستويات

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قائد قوات
Sputnik
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أكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، أن العسكريين في قوات كييف في حالة بدنية ومعنوية ونفسية صعبة.

وقال علاء الدينوف: "مقاتلي الأعداء في حالة خطيرة. سواء معنويا أو نفسيا أو جسديا".

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وأشار إلى أن الجيش الأوكراني محطم من جميع النواحي.

وشدد على أن القوات الأوكرانية مجبرة على الذهاب إلى الجبهة والتعرض للقتل، لأن القيادة الغربية قررت القتال حتى آخر أوكراني.

ودعا الجنود الأوكرانيين إلى إلقاء أسلحتهم والانتقال إلى جانب القوات الروسية.

واعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأنه لن تكون هناك "نهاية سعيدة" لكييف في هجومها المضاد على أي حال، لأن الجيش الأوكراني فقد الكثير من جنوده في ساحة المعركة.

المصدر: RT

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