المغرب.. إحداث صندوق خاص لمساعدة المتضررين من الزلزال

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إحداث صندوق خاص لمعالجة الآثار المترتبة عن الزلزال، واتخاذ التدابير العاجلة لمساعدة السكان والمناطق المتضررة.

وقال بايتاس: "هذا الصندوق الاستثنائي قد أعلن عنه بعد الاجتماع الحكومي، اليوم الأحد، المنعقد عن بعد الساعة الـ5 مساء، في سبيل "تلقي المساهمات التطوعية الخاصة والعمومية والمواطنين، لتحمل عمليات النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل، ودعم المنازل المتضررة".

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وأضاف أن "مختلف المصالح المدنية والعسكرية والمصالح الطبية المدنية والعسكرية عملت، بتعليمات ملكية سامية، منذ اللحظات الأولى للزلزال، على التدخل السريع الناجع والفعال لمساعدة المتضررين وانتشال جثامين الشهداء".

وشدد على أن العمل الميداني مستمر لتقديم كل المجهودات لاستمرار عملية الإغاثة، وتقديم كل أعمال الدعم والإغاثة للمتضررين.

وأكد أنه تمت الاستعانة "بأكثر من 1000 طبيب، بين العمومي والخاص، و1500 ممرض"، مع توظيف "مختلف المستشفيات الموجودة والقريبة، وسيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الصحية العاجلة للمصابين".

وحول تعليق الدراسة في المناطق المتضررة بشكل كبير، وعد بايتاس بأن الحكومة ستجد "صيغا لاستمرار التعليم في الأيام المقبلة، باتصال كامل مع الأسر".

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب المغرب حتى الساعة 10 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي إلى أكثر من 2100 قتيل.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

المصدر: هسبريس