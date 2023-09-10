المغرب.. جرافات تفك العزلة بعد انهيار صخري على طريق جبلية لتسهيل وصول المساعدات (صور)

تسبب انهيار صخري على طريق جبلية مؤدية لقرية إجوكاك بإقليم الحوز المغربي، بتوقف السير لنصف ساعة بالطريق الموصلة إلى العديد من القرى الجبلية؛ ما عرقل مرور شاحنات المساعدات الإنسانية.

لم يسلم إقليم الحوز من تداعيات الهزة الأرضية التي عرفتها المنطقة، حيث تفاجأت السلطات المحلية صباح الأحد، بانهيار صخري بالطريق الجبلية المؤدية إلى القرية وهو ما استدعى تدخل عشرات الجرافات لفك العزلة عن السكان المتضررين من كارثة الزلزال.

هسبريس

يشار إلى أن هذا الانهيار الصخري أعاق السير على الطريق الجبلية وأوقف مرور الشاحنات العسكرية والمدنية المحملة بالمساعدات الإنسانية والغذائية نحو المداشر البعيدة عن مركز الحوز لمدة نصف ساعة.

هسبريس

وقد استغرقت العربات المنطلقة من مدينة مراكش قرابة 5 ساعات من أجل الوصول إلى قرية إجوكاك في هذا الظرف الصعب، بالنظر إلى التضاريس الجبلية الوعرة التي عمّقت أزمة التنقل، خاصة أن الانهيارات الصخرية امتدت على طول "طريق ويرغان" باتجاه قرية إجوكاك.

كما أنه على إثر الانهيار الجبلي المفاجئ، تعرضت إحدى السيارات لحادث بسبب سقوط الأحجار عليها، وفقا لمعاينات جريدة "هسبريس" الإلكترونية بالمكان، ما استنفر السلطات المحلية التي نشرت عناصرها الميدانية على طول الطريق الجبلية لتأمين مرور المركبات.

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وانتشرت عشرات الجرافات على الطريق المؤدية إلى القرية بمساعدة الأطقم التقنية والبشرية الموضوعة لتسهيل عملية مرور المركبات، حيث يتم توجيه الإرشادات الضرورية إلى المسافرين بخصوص مستجدات الأشغال العمومية التي تشهدها الطرق التي شملها الزلزال.

وأعلن مرصد الزلازل الأورومتوسطي، صباح الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على سلم ريختر على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب مراكش، عند الساعة التاسعة صباحا.

المصدر: هسبريس