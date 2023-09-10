مجلس الأمن الروسي: نازيو كييف الجدد والغرب من ورائهم يخططون لتفجير "قنبلة قذرة"

أكد نائب سكرتير رئيس مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، أن نظام كييف كان يريد وبتحريض من الغرب، تفجير "قنبلة قذرة" في أوكرانيا، يتبعها توجيه الاتهامات إلى روسيا في هذا الأمر.

وقال يوري كوكوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إنه تم الكشف عن خطط للنازيين الجدد الأوكرانيين الذين وبتحريض من مستشاريهم الغربيين، كانوا يعتزمون ارتكاب استفزاز على أراضيهم من خلال تفجير ما يسمى بالقنبلة القذرة بهدف اتهام روسيا فيما يعد بالإرهاب النووي.

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يشار إلى أنه في نهاية يونيو الماضي، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب 1 كيلوغرام من "السيزيوم 137" المشع، لاستخدامه في إلحاق الضرر بمصالح روسيا في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح الجهاز الأمني أن المجموعة وبتنسيق مع مواطن أوكراني تمكنت من الحصول على كيلوغرام من السيزيوم 137 مقابل 3.5 مليون دولار بطريقة غير قانونية.

وتعتبر هذه المادة خطيرة جداً في حال دخلت إلى جسم الإنسان، ويقول الخبراء إنه يمكن استخدامها كـ"حشوة" في "القنبلة القذرة".

وفي 19 يونيو نفسه، أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية أنها تلقت معلومات حول قرار هيئة التفتيش الحكومية للرقابة النووية في أوكرانيا بإرسال دفعة من الوقود المشع من محطة "روفنو" الذرية لإعادة معالجته.

المصدر: نوفوستي + وكالات