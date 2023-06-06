الأمن الروسي: أوكرانيا تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا بما في ذلك باستخدام "قنبلة قذرة"

أفاد مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا بما في ذلك باستخدام "قنبلة قذرة".

وقال المصدر: "خلال التحقيق في عملية التخريب التي تم التخطيط لتنفيذها في مايو 2023، وتضمنت محاولة تفجير طائرات بعيدة المدى منتشرة في مطار سيفيرني في مقاطعة إيفانوفو الروسية، علمت المخابرات أن مديرية الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، تخطط لارتكاب عمل إرهابي في روسيا باستخدام ما يسمى بالقنبلة القذرة. ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها، لتنفيذ هذه الخطط قام كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بتشكيل في هذه المديرية الفرع الثالث، الذي يضم مجموعات من الطائرات الخفيفة ومهمتها تزويد مجموعات التخريب والاستطلاع المتوجدة في روسيا بأسلحة الدمار، وكذلك توجيه الضربات بإلقاء قنابل على منشآت الوقود ومواقع البنية التحتية للطاقة".

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وتؤكد المعلومات المتوفرة، أن القطعة العسكرية الأوكرانية رقم 3449 بالاسم الرمزي "ليغون" تشرف على استخدام الطائرات الخفيفة هذه.

وأضاف المصدر: "تم وضع خطة لنقل وزرع ما يسمى بالقنابل القذرة، المجهزة بأجهزة توقيت لتفجيرها في وقت واحد في عدة مناطق سكنية في روسيا، بهدف جعلها غير صالحة للعيش".

ووفقا للمخابرات الروسية، منذ بداية عام 2023، نفذت وحدة "ليغون" 5 هجمات جوية في روسيا، أسفرت عن أضرار مختلفة في مرافق الوقود والطاقة في مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا.

وقال المصدر: "وبفضل تدابير أمنية خاصة تم اعتقال اثنين من الطيارين اللذين اعترفا بضلوعهما في أعمال إرهابية خططت لها مديرية الاستخبارات العامة الأوكرانية".

المصدر: تاس