الأمن الروسي يحبط أعمالا تخريبية ممولة من المخابرات الأوكرانية

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بمقاطعة تشيليابينسك، بأنه تم القبض على شخص يشتبه بمحاولته إضرام النار في شعبة تجنيد وكذلك تخريب خطوط سكة حديد بالمنطقة.

ووفقا لمصدر في الهيئات الأمنية المختصة، تمكن عناصر الأمن الفيدرالي بالتعاون مع الشرطة في المقاطعة، من منع تنفيذ محاولة إحراق مبنى لشعبة تجنيد وتسجيل المتطوعين في مدينة ماغنيتوغورسك وكذلك محاولة تخريب قسم من سكة حديد جنوب الأورال.

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وقال مصدر مطلع، لمراسل "نوفوستي"، إنه تم القبض على شخص يشتبه بضلوعه في هاتين المحاولتين، وإن المعتقل عمل بتوجيه من المخابرات الأوكرانية مقابل مكافأة مادية.

وفتح قسم التحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قضية جنائية وفقا للمادة 30 الجزء رقم 3 والجزء رقم 1 من المادة رقم 205 والمادة 281 (تخريب)من قانون العقوبات الجنائية الروسي (الشروع في عمل إرهابي)، وفي حال تمت إدانته في المحكمة قد ينال عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن والسجن المؤبد على التوالي.

المصدر: نوفوستي