نشر الأمن الفيدرالي الروسي مشاهد لاعتقال واستجواب النازيين الذين، بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، خططوا لاغتيال رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان والصحفية كسينيا سوبتشاك.

وقال أحد المعتقلين: "لقد أنشأت مجموعة "باراغراف-88" للنازيين الجدد. بعد ذلك، اتصلت بجهاز الأمن الأوكراني. قمنا بلصق رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، بعد ذلك، تلقينا مهمة قتل مارغريتا سيمونيان وكسينيا سوبتشاك".

وأضاف: "أجرينا استطلاعا تلقينا لقاءه 20 ألف روبل".

في وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، أنه أحبط محاولة مجموعة من النازيين الجدد لاغتيال رئيسة تحرير RT سيمونيان وسوبتشاك.

المصدر: RT