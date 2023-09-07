إصابة 40 شخصا في اشتباكات بين السكان والجيش في مانيبور بالهند

أفادت صحيفة The Economic Times، بإصابة 40 شخصا على الأقل، نتيجة اشتباكات عنيفة بين السكان والجيش الهندي في ولاية مانيبور شمال شرقي البلاد.

ووفقا للصحيفة، اندلعت الاشتباكات في منطقة بيشنوبور، حيث انتهك السكان المحليون من قبيلة كوكي المحلية حظر التجول، وهاجموا الحواجز التي أقامها الجنود على الطرق السريعة. وخلال ذلك استخدم الجيش ضد المحتجين، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

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وذكرت الصحيفة، أن السكان حاولوا إزالة الحواجز التي قالوا إنها تمنع الحركة والاجتماع مع الأقارب. من جانبها دعت السلطات المحلية، سكان بيشنوبور إلى التزام الهدوء والامتناع عن الإخلال بالنظام.

ولا تزال منطقة بيشنوبور، التي تخضع لحظر التجول وإجراءات تقييدية أخرى من، إحدى بؤر التوتر المستمرة في مانيبور منذ 3 مايو.

ويشار إلى أن الوضع توتر كثيرا في تلك المنطقة، بعد أن طالب مهاجرون من قبيلة ميتي بمنحهم صفة "الطبقة المسجلة" الذي يمنح حامليه بعض الامتيازات، بما في ذلك عند التقدم لوظيفة في جهة أو مؤسسة حكومية، وعند الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى. وأثار هذا الطلب، الاحتجاج بين قبيلة كوكي التي تشكل 56% من سكان الولاية. واعتبرت القبيلة مثل هذا الطلب بمثابة اعتداء على حقوقها.

المصدر: نوفوستي