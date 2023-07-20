الشرطة الهندية تعتقل أحد المحرضين على اغتصاب النساء في مانيبور

ألقت الشرطة في ولاية مانيبور الهندية القبض على متهم رئيسي في جريمة اغتصاب جماعي لمجموعة من النساء في مايو الماضي، على خلفية اشتباكات طائفية في الولاية.

ونقلت صحيفة Hindu عن مصدر في الشرطة قوله: "ألقت شرطة مانيبور القبض على أحد المتهمين الرئيسيين. تم رصد هذا الرجل في مقطع فيديو لامرأتين عاريتين وهما تتعرضان للإيذاء من قبل حشد في قرية في منطقة سيناباتي".

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تم تداول مقطع فيديو مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند يوم الأربعاء الماضي، وفيه ظهر حشد من الرجال يقودون نساء من قبيلة كوكي عاريات إلى حقل حيث تعرضن للاغتصاب. وقع الحادث في مانيبور في 4 مايو ، لكنه انتشر الآن فقط.

وفي وقت سابق، أمرت سلطات مانيبور، وحدات الجيش باستخدام الأسلحة ضد المحرضين على الاضطرابات والاشتباكات على أسس قبلية. تشهد المنطقة اشتباكات بين ممثلي قبيلتي كوكي وميتي. وكان سبب الاشتباكات، مطالبة مهاجرين من قبيلة ميتي بالحصول على وضع ما يسمى "الطبقة المسجلة" في مانيبور. يمنح هذا الوضع أعضاء الطبقة الاجتماعية المذكورة العديد من الامتيازات، بما في ذلك عند التقدم لوظيفة في وكالة أو مؤسسة حكومية، وعند دخول مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

المصدر: نوفوستي