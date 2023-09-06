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فيديو لمظاهرة أمام قاعدة فرنسية في تشاد بعد أنباء عن مقتل جندي على يد عسكري فرنسي

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فيديو لمظاهرة أمام قاعدة فرنسية في تشاد بعد أنباء عن مقتل جندي على يد عسكري فرنسي
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمظاهرة تجمّعت أمام قاعدة فرنسية في مدينة فايا في تشاد، بعد أنباء عن مقتل جندي تشادي على يد عسكري فرنسي.

وقال النشطاء إن "جنديا تشاديا قتل في مشاجرة مع جندي فرنسي".

وأوضح آخرون أن "الضحية يدعى محمد داكو حميد 30 عاما، تشاجر مع ممرضة في أحد المراكز الطبية، وخلال الشجار تدخل جندي فرنسي وأطلق عليه النار من مسافة قريبة، وأن الجيش التشادي يقمع المتظاهرين".

المصدر: RT

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