فيديو لمظاهرة أمام قاعدة فرنسية في تشاد بعد أنباء عن مقتل جندي على يد عسكري فرنسي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمظاهرة تجمّعت أمام قاعدة فرنسية في مدينة فايا في تشاد، بعد أنباء عن مقتل جندي تشادي على يد عسكري فرنسي.

وقال النشطاء إن "جنديا تشاديا قتل في مشاجرة مع جندي فرنسي".

وأوضح آخرون أن "الضحية يدعى محمد داكو حميد 30 عاما، تشاجر مع ممرضة في أحد المراكز الطبية، وخلال الشجار تدخل جندي فرنسي وأطلق عليه النار من مسافة قريبة، وأن الجيش التشادي يقمع المتظاهرين".

متظاهرون في تشاد يخرجون إلى الشوارع بعد مقتل جندي تشادي في مشاجرة مع جندي فرنسي. pic.twitter.com/rAsmSd6H0z — Arab-Military (@ashrafnsier) September 6, 2023

🇹🇩🇫🇷⚡️مظاهرات في مدينة فايا أمام القاعدة الفرنسية في تشاد عقب مقتل رجل تشادي على يد القوات الفرنسية.



الضحية يدعى محمد داكو حميد 30 عاما، تشاجر مع ممرضة في أحد المراكز الطبية، وخلال الشجار تدخل جندي فرنسي وأطلق عليه النار من مسافة قريبة، الجيش التشادي يقمع المتظاهرين. pic.twitter.com/QkdPAi0ZIY — عــمــرّو ـ 🌐 ـ (@3Mr0w) September 6, 2023

•تشاد🇹🇩

•فرنسا🇫🇷

*** مظاهرات في مدينة فايا أمام القاعدة الفرنسية في تشاد؟ هل نشهد ثورة شعبية أخرى ضد الوجود الفرنسي في تشاد؟



حاليًا تعيش مدينة فايا حالة من الفوضى بعد اغتيال شاب ( يقال إنّه جندي تشادي) على يد جندي فرنسي.



وقعت المأساة بعد الظهر في المركز الصحي بالقاعدة… pic.twitter.com/NqCAhRc9y0 — Idriss C. Ayat 🇳🇪 (@AyatIdrissa) September 5, 2023

المصدر: RT