 
مباشر

"يونايتد إيرلاينز" تعلق كافة رحلاتها في الولايات المتحدة بعد مشكلة فنية

أخبار العالم

AP David J. Phillip, File
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vzoa

أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران عن تعليق كافة رحلاتها في الولايات المتحدة لفترة قصيرة يوم الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن شركة "يونايتد إيرلاينز" طلبت منها إيقاف كافة رحلات المغادرة للشركة من الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
"إنه خطر بيولوجي".. راكب يصاب بالإسهال على متن طائرة أمريكية والسلطات تستنفر (صور)

وبعد فترة قصيرة أعلنت الشركة استئناف الرحلات بعد مشكلة فنية أصابت أنظمة الشركة.

وأكدت الشركة أنها قامت بمعالجة المشكلة، مضيفة أنها تعمل مع الزبائن لمساعدتهم في إتمام رحلاتهم بأسرع ما يمكن.

ولم تكشف الشركة عن طبيعة المشكلة الفنية التي أسفرت عن تعليق الرحلات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا