"يونايتد إيرلاينز" تعلق كافة رحلاتها في الولايات المتحدة بعد مشكلة فنية

أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران عن تعليق كافة رحلاتها في الولايات المتحدة لفترة قصيرة يوم الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن شركة "يونايتد إيرلاينز" طلبت منها إيقاف كافة رحلات المغادرة للشركة من الولايات المتحدة.

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وبعد فترة قصيرة أعلنت الشركة استئناف الرحلات بعد مشكلة فنية أصابت أنظمة الشركة.

وأكدت الشركة أنها قامت بمعالجة المشكلة، مضيفة أنها تعمل مع الزبائن لمساعدتهم في إتمام رحلاتهم بأسرع ما يمكن.

ولم تكشف الشركة عن طبيعة المشكلة الفنية التي أسفرت عن تعليق الرحلات.

المصدر: وكالات