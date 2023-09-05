"إنه خطر بيولوجي".. راكب يصاب بالإسهال على متن طائرة أمريكية والسلطات تستنفر (صور)

اضطرت طائرة تابعة لشركة "دلتا"، متجهة من أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، إلى برشلونة في إسبانيا للعودة إلى المطار، حيث هبطت اضطراريا بعد أن أصيب أحد الركاب بالإسهال طوال الرحلة.

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وكانت طائرة "إيرباص A350" في رحلة عبر المحيط الأطلسي يوم الجمعة، عندما طلب الطيار العودة إلى المطار بسبب "البراز"، حيث قال لمراقبة الحركة الجوية المسجلة على موقع "LiveATC.com": "هناك خطر بيولوجية. كان لدينا راكب يعاني من الإسهال طوال الرحلة، لذالك يريدون منا أن نعود إلى أتلانتا".

ولا تزال هوية الراكب غامضة، لكن تم نقل الركاب إلى طائرة أخرى، ووصلت الرحلة "DL194" إلى برشلونة على الساعة 5:10 مساء في اليوم التالي، أي بعد 8 ساعات من الموعد المقرر لها، وفقا لموقع "فلاي رادار".

ومن غير المعروف ما إذا كان الراكب الذي أصيب بمشكلة الإسهال على متن الطائرة عندما هبطت في إسبانيا أم لا.

وأكد مسؤولو "دلتا" على أن هناك "مشكلة طبية" على متن الطائرة، وكان لا بد من إعادتها إلى أتلانتا لتنظيفها. ومع ذلك، لم توضح الشركة ماهية المشكلة. وقال متحدث باسم "دلتا": "عملت فرقنا بأسرع ما يمكن لتنظيف الطائرة بالكامل وإيصال عملائنا إلى وجهتهم النهائية. نعتذر بشدة لعملائنا عن التأخير والإزعاج الذي حدث في خطط سفرهم".

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. 👀🥴



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (📷xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1 — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 3, 2023

وواجه ركاب شركة "دلتا" أسبوعا عصيبا في الجو، حيث اضطرت رحلة أخرى في طريقها إلى ميلانو في إيطاليا إلى تغيير وجهتها إلى مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي في 29 أغسطس الماضي، عندما تعرضت لمطبات جوية شديدة، مما أدى إلى إصابة 11 راكبا.

المصدر: نيويورك بوست