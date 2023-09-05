بوتين يعطي درسا في التاريخ لأحد المسؤولين

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين درسا تاريخيا قصيرا بالأرقام لأحد المسؤولين، أشار فيه إلى جذور ما يحدث اليوم في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع بالفيديو للرئيس بوتين للجنة "النصر"، التي يتم النظر فيها في طلبات الحصول على ألقاب "مدن الشجاعة والعمل"، مع عدد من المسؤولين بينهم مدير متحف النصر ألكسندر شكولنيك.

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وسأل بوتين مدير المتحف: كم عدد اليهود الذين أبادهم النازيون في أوكرانيا؟

فأجابه مدير المتحف: لا أستطيع الإجابة بالضبط.

فرد بوتين: أخبرك أنا، عددهم 1.5 مليون شخص، وإذا كان ضحايا الهولوكوست بلغ عددهم 6 ملايين، فهذا يعني أنهم يمثلون ربع هذا الرقم.. 25% من الضحايا. من فعل ذلك في أوكرانيا؟.

وأجاب بوتين مرة أخرى مؤكدا أنه لم يكن النازيون وحدهم من ارتكبوا هذه الجرائم، وإنما ستيبان بانديرا وأتباعه ممن أعطوا تعليمات مباشرة، حتى قوات الأمن الخاصة النازية لم تر أنه من الممكن المشاركة في هذه الفظائع، فأوكلوا ارتكابها إلى النازيين المحليين، وهو ما "يرتبط مباشرة بما يحدث اليوم في أوكرانيا".

المصدر: RT