الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة بريانسك (صور)

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز أن جهاز الأمن الفيدرالي أحبط محاولة مخربين أوكرانيين لدخول منطقة سيفسكي في المقاطعة.

وكتب بوغوماز على قناته في "تلغرام": "أحبط موظفو إدارة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي في مقاطعة بريانسك والوحدات الملحقة بوزارة الدفاع في منطقة سيفسكي الحدودية بالمقاطعة، محاولة لاختراق أراضي روسيا من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية".

وأوضح حاكم المقاطعة، أنه تم العثور في مكان الاشتباك على أسلحة وذخائر بينها أجنبية تركها المخربون.

يذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى لتسلل مجموعات إرهابية أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك. ففي 31 أغسطس المنصرم أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي القضاء على مجموعة مكونة من قوات وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية، خططت لترتيب سلسلة من الهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية ومنشآت الطاقة في روسيا.

وتهاجم القوات الأوكرانية بانتظام المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا، وتقوم بمحاولة استهداف منشآت مدنية، بواسطة الطائرات المسيّرة، وتقوم بأعمال تخريبية.

المصدر: نوفوستي