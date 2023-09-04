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أوشاكوف: الاتصالات مع الولايات المتحدة حول تبادل السجناء مغلقة وسرية

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أوشاكوف: الاتصالات مع الولايات المتحدة حول تبادل السجناء مغلقة وسرية
Legion-Media
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صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، بأن الاتصالات مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بتبادل السجناء سوف تكون مغلقة وسرية.

وأضاف لدى إجابته على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات روسية أمريكية عبر الإدارات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بتبادل السجناء أنه "إذا استمرت الاتصالات مع واشنطن من خلال الإدارات الرئاسية، فإنها ستكون مغلقة.. لا أستطيع أن أقول ذلك الآن، لكن سوف تكون ذات طبيعة سرية ومغلقة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إنه لا تزال هناك اتصالات معينة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء، موضحا أنها يجب أن تجري وتتم "في صمت وهدوء تامّين".

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المصدر: RT

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