بلينكن يجري مكالمة هاتفية مع الأمريكي ويلان المدان في روسيا بتهمة التجسس

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أجرى محادثة هاتفية أمس الأربعاء مع بول ويلان المدان في روسيا بتهمة التجسس.

وذكرت القناة أن بلينكن أخبر ويلان "أن عليه الحفاظ على الإيمان وأن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لإعادته إلى الوطن في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن هذه هي محادثتهم المباشرة الثانية.

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وأكد المصدر أن ويلان لديه إمكانية الاتصال من سجنه في جمهورية موردوفيا الروسية. لكنه لم يذكر تفاصيل المحادثة.

وأكد ديفيد ويلان أخ بول ويلان للشبكة أن أخاه خلال محادثة مع والديه أكد انه أجرى "محادثة طويلة وصريحة مع وزير الخارجية". ولم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تبادل الروس المحتجزين في دول أخرى بالأمريكيين المعتقلين في روسيا.

ودعا السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية إلى عدم اللعب بمصير السجناء والسماح للهيئات المختصة في البلدين بالتبادل.

وحكمت محكمة مدينة موسكو، في 15 يونيو 2020، على ضابط البحرية الأمريكية السابق بول ويلان، بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس.

المصدر: تاس