لافروف: ويلان تم القبض عليه بالجرم المشهود ويوجد نحو 20 أمريكيا في السجون الروسية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن المواطن البريطاني بول ويلان، الذي قبض عليه الأمن الروسي بالجرم المشهود بتهمة التجسس، لا علاقة له بتكهنات تبادله بمواطنين روس.

وفي معرض رده على أسئلة مراسل قناة "RT"، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، أوضح وزير الخارجية الروسي، أن بريطانيا لم تقدم أي طلب لزيارة ويلان، مشيرا إلى أنها لا تريد استخدام أحكام اتفاقية القنصليات، التي تسمح لها بالوصول إلى مواطنها المتهم.

وأضاف أنه رغم أن بريطانيا رفضت في وقت سابق مطالبنا للوصول إلى العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال، الذي سمم باستخدام مادة شل الأعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية، فإن موسكو مستعدة لتلبية طلب البريطانيين بشكل حضاري إذا تقدموا به.

وكشف لافروف أن نحو 20 مواطنا أمريكا يوجدون في السجون الروسية، وأكثر من نصفهم لا يملكون جنسية ثانية، مشيرا إلى أن السلطات الروسية تسمح للدبلوماسيين الأمريكيين بالوصول إلى هؤلاء السجناء.

وفي معرض إجابته على سؤال مراسلة قناة "RT" حول الأوضاع الداخلية في فنزويلا وكذلك وصول اليميني، جايير بولسونارو، إلى السلطة في البرازيل قال وزير الخارجية الروسي إن الرئيس البرازيلي الجديد اتصل بممثلينا وصرح بسعيه وإصراره على مواصلة النهج السياسي السابق في العلاقات بين روسيا والبرازيل.

أما بخصوص تطورات الأوضاع السياسية في فنزويلا أكد لافروف التزام روسيا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، موضحا أن موسكو تدعم دائما جهود دول المنطقة الرامية لإقامة حوار بين المعارضة الفنزويلية والحكومة في كاراكاس.

وأضاف أن هذه المساعي البناءة تم تقويضها بسبب تدخلات خارجية، من بينها الولايات المتحدة، التي ترفض الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب، نيكولاس مادورو، والتي تهدد بالتدخل العسكري، مشيرا إلى أن واشنطن لا تزال تمارس سياسة مواجهة الحكومات التي لا ترغب بها.

المصدر: RT