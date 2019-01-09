الكرملين: روسيا لا تستخدم الأشخاص بيادق في اللعبة الدبلوماسية

علق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على ما يشاع في بعض العواصم الغربية حول مسوّغات اعتقال الأمريكي بول ويلان الذي يحمل بضع جنسيات غربية أخرى، بتهمة التجسس في موسكو.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء:

"روسيا تتخذ إجراءاتها لمكافحة التجسس ضد من تشتبه بتورطهم في أنشطة تجسسية، هذا صحيح، ويتم بشكل منتظم، لكن أحدا في روسيا لا يستخدم إطلاقا هؤلاء الأشخاص بيادق في اللعبة الدبلوماسية".

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وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قد حذر روسيا من استخدام ويلان في ما وصفه بـ"لعبة مناورة"، قائلا: "لن نقبل باستخدام أشخاص في لعبة شطرنج دبلوماسية".

المصدر: وكالات