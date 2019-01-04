لندن تصعّد ضد موسكو في قضية الأمريكي البريطاني المتهم بالتجسس

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت روسيا من استخدام الضابط السابق بول ويلان المتهم بـالتجسس والذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، في ما وصفه بـ"لعبة مناورة".

وقال هانت في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة: "لن نقبل باستخدام أشخاص في لعبة شطرنج دبلوماسية"، وأضاف: "نحن قلقون جدا بشأنه وبشأن عائلته"، موضحا أن بريطانيا لم تحصل بعد على موافقة لحصوله على مساعدة قنصلية.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم تلقي الجانب الروسي طلبا من بريطانيا بمنح ويلان حق المساعدة القنصلية، مشيرة إلى أن هذا الطلب "قيد البحث".

وفي وقت سابق، أفاد فلاديمير جيربينكوف، محامي ويلان، بأن محكمة في موسكو قضت بحبس المتهم على ذمة القضية، في حين أكد مصدر قريب من الملف لوكالة إنترفاكس أن ويلان اتهم رسميا بـ"التجسس"، وهي تهمة ينفيها.

وفي وقت سابق، زار السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان سجن ليفورتوفو في العاصمة الروسية، حيث يحتجز المتهم.

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وفي نبأ قد يعقد الجانب الدبلوماسي للقضية، أفادت قناة "سي بي سي" الأمريكية باحتمال أن يكون ويلان، الذي ولد في كندا، يمتلك جنسية هذا البلد أيضا، بعد أن أكدت لها الخارجية الكندية الأربعاء أنها "على علم باحتجاز مواطن كندي في موسكو"، رافضة تقديم مزيد من التفاصيل.

واعتقلت المخابرات الروسية يوم الجمعة الماضي ويلان في موسكو بالجرم المشهود، وذلك بعد رصد تحركاته المشبوهة لفترة.

المصدر: وكالات