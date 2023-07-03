صحيفة: واشنطن لا تستثني إمكانية تبادل السجناء الروس بأمريكيين معتقلين في روسيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تبادل الروس المحتجزين في دول أخرى بالأمريكيين المعتقلين في روسيا.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين صرحوا بأنهم يتواصلون مع دول تحتجز مواطنين روس، ومستعدون لإدراج هؤلاء السجناء في صفقة لاستعادة الأمريكيين المحتجزين في روسيا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين الأمريكيين المعتقلين في روسيا والتي تنوي واشنطن إدراجهم في صفقة تبادر محتملة مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش.

وأضافت الصحيفة أن الحديث يدور على وجه الخصوص، عن سيرغي تشيركاسوف، الذي يقضي عقوبة بالسجن بتهمة التجسس والاحتيال في البرازيل، وميخائيل ميكوشين، الذي تم اعتقاله في النرويج للاشتباه به في التجسس.

وتحدث تقارير في وقت سابق أن كلا المعتقلين يحملان الجنسية البرازيلية.

وفي نهاية مارس الماضي، ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي القبض على غيرشكوفيتش في يكاترينبورغ للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح حكومة الولايات المتحدة.

وبحسب الأجهزة الأمنية الروسية، فإن غيرشكوفيتش جمع معلومات ذات طابع سري "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي".

المصدر: نوفوستي