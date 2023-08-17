السفير الروسي لدى واشنطن يدعو السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية إلى الكف عن اللعب بمصير السجناء

دعا السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية إلى عدم اللعب بمصير السجناء والسماح للهيئات المختصة في البلدين بالتبادل.

وقال أنطونوف: "ندعو السياسيين والإعلاميين الأمريكيين إلى إعطاء السلطات المختصة في البلدين الفرصة للعمل بهدوء. توقفوا عن اللعب بمصير الناس وترك البحث عن "التقاطعات" الضرورية للمختصين".

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تبادل الروس المحتجزين في دول أخرى بالأمريكيين المعتقلين في روسيا.

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وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين صرحوا بأنهم يتواصلون مع دول تحتجز مواطنين روس، ومستعدون لإدراج هؤلاء السجناء في صفقة لاستعادة الأمريكيين المحتجزين في روسيا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين الأمريكيين المعتقلين في روسيا والتي تنوي واشنطن إدراجهم في صفقة تبادل محتملة مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع في مايو الماضي، أن موسكو حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" من عواقب استمرار نشرها معلومات مضللة عن روسيا.

وقال المصدر: "إذا استمرت صحيفة وول ستريت جورنال في الانخراط بأنشطة غير صحفية، ونشر معلومات مضللة عن روسيا، فإن هذا يعني أن المحررين ليسوا مهتمين على الإطلاق بمصير غيرشكوفيتش".

المصدر: RT