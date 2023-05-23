زاخاروفا تقارن بين قضيتي غيرشكوفيتش وأسانج

قارنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بين قضيتي مراسل "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش المعتقل في روسيا بتهمة التجسس، ومؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج.

وكتبت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، أن "الصحافة هي ليست ما كان يقوم به غيرشكوفيتش في يكاترينبورغ، بل الصحافة هي ما قام به أسانج، وما تسبب بسجنه والملاحقة الأمريكية له".

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وجاء ذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الذي قال إن غيرشكوفيتش "يجب ألا يكون معتقلا وإن الصحافة ليست جريمة".

ويأتي ذلك على خلفية قرار محكمة ليفورتوفو بموسكو تمديد حبس غيرشكوفيتش حتى 30 أغسطس المقبل، على ذمة التحقيقات في قضية التجسس.

وتتهم السلطات الروسية غيرشكوفيتش بجمع معلومات سرية حول مجمع الصناعات العسكرية الروسي لصالح الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي