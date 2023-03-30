الأمن الروسي يعتقل صحفيا أمريكيا بتهمة التجسس.. ما التفاصيل؟

أصدرت محكمة ليفورتوفو شرقي العاصمة الروسية موسكو أمرا بالحبس الاحتياطي لمدة شهرين في حق الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"

بعد اتهامه في قضية تجسس، هذا وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اعتقال غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبرغ وسط البلاد خلال عمله على جمع معلومات حول أنشطة إحدى شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي.. وفي تعقيبه على احتجاز الصحفي الأمريكي أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الأمر لا يتعلق بشكوك حول نشاط الصحفي، إذ تم القبض عليه متلبسا.. من جانبها أكدت الخارجية الأمريكية وجود اتصال مباشر مع الجانب الروسي بشأن قضية غيرشكوفيتش والعمل من أجل تأمين الوصول القنصلي إليه.. يأتي ذلك فيما نفت صحيفة وول ستريت جورنال التهم الموجهة لموظفها في مكتب موسكو مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

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