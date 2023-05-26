موسكو تحذر "وول ستريت جورنال" من استمرار نشر معلومات مضللة عن روسيا

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع، أن موسكو حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" من عواقب استمرار نشرها المعلومات المضللة عن روسيا.

وقال المصدر: "إذا استمرت صحيفة وول ستريت جورنال في الانخراط بأنشطة غير صحفية، ونشر معلومات مضللة عن روسيا، فإن هذا يعني أن المحررين ليسوا مهتمين على الإطلاق بمصير غيرشكوفيتش".

وفي 30 مارس، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو إيفان غيرشكوفيتش قد اعتقل في مدينة يكاترينبورغ للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية.

وبحسب جهاز المخابرات الروسي، فإن الأمريكي جمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي".

وأمرت محكمة ليفورتوفو في موسكو بتمديد اعتقاله لمدة شهرين. وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن غيرشكوفيتش تم القبض عليه متلبسا.

المصدر: RT + نوفوستي