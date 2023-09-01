كتاب: خلال حرب غزة 2021 بايدن طلب "خنق" نتنياهو بالحب

كشف كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه كبار مستشاريه إلى "خنق" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحب من أجل ضمان وقف إطلاق النار بسرعة خلال حرب غزة عام 2021.

وحسب الكتاب الجديد للصحفي فرانكلين فوير، "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض لجو بايدن والنضال من أجل مستقبل أمريكا"، فقد تحدث بايدن مع نتنياهو ست مرات أيام الحرب التي استمرت 11 يوما.

وفي قسم مخصص للحرب في غزة، وتحت عنوان "عانق بيبي بشدة"، أوضح الكاتب أن بايدن تعلم من تجاربه السابقة مع نتنياهو أن انتقاده لن يؤدي إلا إلى دفع رئيس الوزراء بعيدا، مستذكرا إحدى المكالمات الهاتفية بين الجانبين بعد أن قصفت إسرائيل مبنى مكونا من 12 طابقا في غزة يضم مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" وقناة "الجزيرة".

وقال إنه "بدلا من مهاجمة نتنياهو بسبب الغارة الجوية، طلب بايدن من رئيس الوزراء شرح استراتيجية إسرائيل في الحرب"، مشيرا إلى أن "بايدن أمضى أكثر من ساعة في إجراء تحقيقه بروح الصداقة، لكنه كان يحاول أيضا كشف أوجه القصور في تفكير بيبي".

وذكر الكاتب أنه "أثناء محاولته شرح استراتيجيته، اعترف نتنياهو عن غير قصد بأنه ليس لديه هدف محدد من الغارات الجوية المستمرة.. لكن بايدن بقي صامتا"، مبينا أنه "في وقت لاحق خلال الحرب، أبلغ وزير الدفاع آنذاك بيني غانتس المسؤولين الأمريكيين أن الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه أهداف في غزة".

وأضاف: "عند هذه النقطة، بدأ بايدن في التعبير عن مخاوفه بشكل أكثر وضوحا لنتنياهو"، كاشفا أنه "خلال مكالمتهما الهاتفية الرابعة في 19 مايو بعد إصرار نتنياهو على تمديد الحرب، قال بايدن: "يا رجل، لقد خرجنا عن المسار هنا.. لقد انتهى الأمر"، ووافق نتنياهو على وقف إطلاق النار بعد يومين".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"