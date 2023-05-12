مسؤول إسرائيلي: الضربات الكبيرة في غزة استنفذت والهدوء مقابل الهدوء

نقلت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن مسؤول سياسي كبير قوله في ختام جلسة تقييم للوضع في قطاع غزة أن "النظام الأمني" في إسرائيل يشعر أن الضربات الكبيرة قد استنفذت.

وأضاف "لكننا لن نتوقف طالما استمر إطلاق النار. وسنرد على الصمت بهدوء"، مضيفا أنه "لم يتم اتخاذ قرار بشأن الرد على الاقتراح المصري الجديد" لوقف إطلاق النار.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر مطلع أن "الاقتراح المصري لوقف النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يدعوا لوقف إطلاق نار بين الطرفين اعتبارا من منتصف الليلة، وأن الاقتراح لا يشمل تعهدا إسرائيليا بإيقاف عمليات الاغتيال، ولا يزال حاليا الوسطاء ينتظرون رد إسرائيل والجهاد والإسلامي".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن "مصدر كبير" قوله:" رغم أن إسرائيل تطالب بمعادلة الهدوء مقابل الهدوء، وطلب حركة الجهاد الإسلامي بإيقاف إسرائيل عمليات الاغتيال، لكن الشعور هو أنه من الممكن التوصل إلى وقف إطلاق نار.

واضاف "عمليات الاغتيال رسالة لحزب الله وحماس وباقي المنظمات".

وقال المصدر ليديعوت أحرنوت إن "مصر لم تستسلم، وتقدم المبادرة تلو المبادرة لإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين، وفي الوقت نفسه تنتظر إسرائيل موافقة الجهاد الإسلامي على المبادرة المصرية".

ويسود هدوء حذر في غلاف قطاع غزة منذ التاسعة مساء.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك قوله إن "العملية على غزة مستمرة بكل قوتها من أجل الضغط على الجهاد الإسلامي... الجهاد مردوع الآن، ومن الصعب التنبؤ بموعد انتهاء العملية، علينا التحلي بالصبر".

يتبع..