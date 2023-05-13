الجيش الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة رغم دخول إعلان وقف النار حيز التنفيذ

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت عن شن غارات على أهداف في قطاع غزة، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، فيما نفذ غارات جديدة بعد ذلك.

وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على موقع للمقاومة الفلسطينية غربي رفح، بجنوب قطاع غزة، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ.

هذا وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقات صاروخية رغم الإعلان عن اتفاق لوقف النار يدخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

وتعرضت تل ابيب لقصف صاروخي، حيث دوت صافرات الإنذار في المدينة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 10 من مساء اليوم السبت، على أن يتم الالتزام بوقف استهداف المدنيين والأفراد وهدم المنازل، حسبما ذكرت الوثيقة المصرية للاتفاق.

المصدر: RT