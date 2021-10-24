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قائد في الجيش الإسرائيلي: قصف "برج الجلاء" في غزة كان خطأ فادحا (فيديو)

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قائد في الجيش الإسرائيلي: قصف
Reuters
قصف "برج الجلاء" في غزة كان خطأ فادحا
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انتقد القائد السابق للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الذي حقق في الجوانب المعرفية لعملية "حارس الأسوار" خطوات الجيش بشدة، وأكد أن قصف "برج الجلاء" في غزة كان خطأ فادحا.

وكشف لواء الاحتياط نيتسان آلون في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب عن نتائج التحقيق الذي شارك في إجرائه حول نتائج قصف البرج سواء الدبلوماسية أو ما تخص الرأي العام العالمي.

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وقال آلون: "كان الهجوم على مكاتب أسوشيتد برس من وجهة نظري خطأ.. فلم يكن الإنجاز العملياتي متناسبا تماما مع الضرر الدبلوماسي أو على مستوى الرأي العام الذي أحدثه هذا الهجوم".

وفي 15 مايو الماضي أطلقت مقاتلات إسرائيلية خلال المواجهات مع الفصائل الفلسطينية 4 صواريخ على برج الجلاء في حي الرمال بمدينة غزة، بعد إمهال قاطنيه 10 دقائق لإخلائه، مما أدى إلى تدميره بالكامل.

المصدر: وكالات + قناة "كان" العبرية

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