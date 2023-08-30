قلق على صحة السيناتور الأمريكي ميتش ماكونيل بعد عجزه عن متابعة الكلام لثوان طويلة (فيديو)

أثار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل، قلق كثيرين على صحته الأربعاء، بعدما عجز عن متابعة الكلام لثوان طويلة خلال مؤتمر صحفي.

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه ثاني عارض صحي من نوعه يصيب ميتش ماكونيل خلال شهر واحد.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في ولايته كنتاكي، بدا السيناتور ماكونيل (81 عاما) كما لو أنه أصيب بحالة شلل لمدة 30 ثانية تقريبا.

وخلال هذه الثواني الطويلة بدا السيناتور جامدا، غير قادر على الإجابة عن سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين.

وأصيب ماكونيل بهذا العارض بعد أن سُئل عما إذا كان يرغب بالترشح مجددا لانتخابات مجلس الشيوخ في عام 2026.

وفي 26 يوليو أصيب السيناتور النافذ بالحالة نفسها، إذ كان يومها يتحدّث أمام الإعلاميين في الكابيتول هيل حين تجمد في مكانه بدون سبب ظاهر، قبل أن يسارع المحيطون به لمرافقته إلى الخارج.

وردا على سؤال عن حالة السيناتور ماكونيل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، إنها تتمنى له "الشفاء العاجل".

جدير بالذكر أن السيناتور نقل في مارس إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ وكسر في أحد الأضلاع مما استدعى توقفه عن العمل لمدة 6 أسابيع تقريبا.

المصدر: أ ف ب