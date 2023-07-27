 
مباشر

وقف نصف دقيقة بلا حراك.. زعيم الجمهوريين يتعرض لأزمة صحية خلال مؤتمر صحافي (فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrax

تعرض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، لأزمة صحية خلال مؤتمر صحافي أمام عدسات الكاميرات.

إقرأ المزيد
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يستبعد زيادة سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يستبعد زيادة سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر

وتوقف ماكونيل فجأة عن الحديث في بداية المؤتمر الصحافي لقيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ما دفع بزملائه في المجلس إلى مرافقته بعيدا عن الصحافيين وعدسات الكاميرات.

من الجدير ذكره، أن ماكونيل (81 عاما) قد تعرض لإصابة بالرأس "ارتجاج دماغي" في إبريل الماضي، نقل على إثرها إلى الرعاية المركزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا