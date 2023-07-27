وقف نصف دقيقة بلا حراك.. زعيم الجمهوريين يتعرض لأزمة صحية خلال مؤتمر صحافي (فيديو)

تعرض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، لأزمة صحية خلال مؤتمر صحافي أمام عدسات الكاميرات.

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وتوقف ماكونيل فجأة عن الحديث في بداية المؤتمر الصحافي لقيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ما دفع بزملائه في المجلس إلى مرافقته بعيدا عن الصحافيين وعدسات الكاميرات.

من الجدير ذكره، أن ماكونيل (81 عاما) قد تعرض لإصابة بالرأس "ارتجاج دماغي" في إبريل الماضي، نقل على إثرها إلى الرعاية المركزة.

المصدر: RT