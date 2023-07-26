رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يستبعد زيادة سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أنه من غير المستبعد زيادة سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في شهر سبتمبر المقبل.

وقال باول خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء: "بوسعي القول إنه بالطبع، من الممكن أن نقوم بزيادة سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع سبتمبر إذا كانت البيانات ستبرر ذلك".

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وفي الوقت ذاته، لم يستبعد باول بقاء سعر الفائدة بدون تغيير. وقال بهذا الصدد: "أود أن أقول أيضا إنه من المحتمل كذلك أن نتخذ قرارا بعدم تغييره في هذا الاجتماع".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5.25 – 5.5%.

المصدر: تاس