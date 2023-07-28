بعد "تجمده" أمام عدسات الكاميرا.. مكتب ماكونيل يؤكد "ثباته" في منصبه

أكد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، أن الأخير يعتزم خدمة بقية أعضاء الكونغرس الـ118 كزعيم للحزب الجمهوري.

أثيرت الأسئلة حول مستقبل مكونيل (81 عاما) بعد أن تجمد لمدة 30 ثانية خلال مؤتمر صحفي. ولم يتطرق البيان إلى خططه في الكونغرس المقبل في عام 2025.

ويوم أمس، توقف ماكونيل فجأة عن الحديث في بداية المؤتمر الصحافي لقيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ما دفع بزملائه في المجلس إلى مرافقته بعيدا عن الصحافيين وعدسات الكاميرات. بعد ذلك بوقت قصير، عاد ماكونيل وأخبر مراسل CNN، بأنه "بخير".

وفي وقت لاحق، تحدث ماكونيل مع إعلاميين آخرين، وأكد أنه بخير، بينما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتصل به للاطمئنان عليه.

من الجدير ذكره، أن ماكونيل قد تعرض لإصابة بالرأس "ارتجاج دماغي" في إبريل الماضي، نقل على إثرها إلى الرعاية المركزة.

المصدر: CNN + RT