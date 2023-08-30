أربعة قتلى و48 مفقودا بعد أمطار غزيرة في الصين

قضى أربعة أشخاص وفقد عشرات آخرون في أمطار غزيرة انهالت على جنوب غرب الصين الأسبوع الماضي، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة إن العواصف تسببت بفيضانات كبيرة غمرت مصنعا للفولاذ يعمل فيه أكثر من 200 شخص، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات حتى الآن تبلغ 4 أشخاص فيما لا يزال 48 آخرون في عداد المفقودين، وسط تواصل عمليات الإغاثة.

في 21 أغسطس، تساقطت أمطار غزيرة على منطقة جينياغ الجبلية في إقليم سيشوان إلا أنه لم تكن قد صدرت أي حصيلة حتى الآن.

وأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ السلطات "بالقيام بكل ما في وسعها للبحث عن المفقودين ومساندة عائلاتهم".

وعرفت الصين أحوالا جوية قصوى في الأشهر الأخيرة يفيد خبراء أنها ستصبح أكثر تواترا بسبب التغير المناخي.

يذكر أنه في يوليو قضى ما لا يقل عن 78 شخصا في عاصفة هوجاء وفيضانات واسعة سجلت في شمال البلاد مع مرور الإعصار دوكسوري.

المصدر: "أ ف ب"