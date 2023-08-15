مساحات شاسعة من الصين مهددة بفيضانات مع ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات خطيرة

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن مناطق شاسعة شمال شرق الصين باتت مهددة بالفيضانات مع وصول منسوب المياه في 90 نهرا على الأقل، فاض منها 24 نهرا بالفعل، إلى مستوى ما فوق المقبول.

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وتقف فرق الإنقاذ على أهبة الاستعداد في حوض سونغلياو شمالي بكين، والذي يغطي أكثر من 1.2 مليون كيلومتر مربع من الأرض.

وتضم المنطقة أجزاء من أربع مقاطعات وعدة مدن رئيسية يبلغ مجموع سكانها نحو 100 مليون نسمة.

ونقلت السلطات من جانبها عشرات الآلاف بالفعل إلى أماكن آمنة، حيث وصل منسوب المياه بالفعل إلى مستويات مرتفعة تاريخيا في عشرة أنهار.

وتشهد معظم مناطق الصين صيفا رطبا حيث عاشت البلاد على وقع فيضانات خلال شهري يوليو وأغسطس.

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وتعاني مناطق صينية من أمطار غزيرة وفيضانات كل صيف، لكن هناك مناطق أخرى تضررت أيضا هذا العام ومن بينها العاصمة بكين، وجاء ذلك جزئيا بسبب إعصارين هائلين ضربا اليابان وشبه الجزيرة الكورية.

ووقع أعنف فيضان شهدته الصين في التاريخ الحديث عام 1998، عندما قتل 4150 شخصا، معظمهم على طول نهر يانغتسي.

وفي عام 2021، لقي أكثر من 300 شخص حتفهم في فيضانات بمقاطعة خنان وسط البلاد، حيث غمرت الأمطار الغزيرة عاصمة المقاطعة، تشنغتشو، وحولت الشوارع إلى أنهار متدفقة، وأغرقت أحد خطوط مترو الأنفاق، ما أدى لحصار الركاب في العربات.

المصدر: أ ب